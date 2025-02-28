Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

В Хмельницком полицейские заблокировали наркотрафик в исправительную колонию. Это происходило под контролем группы "смотрящих". В группировку входило 11 человек. Среди них были осуждены и лица "по воле", которые в свое время вместе отбывали наказание.

Как выяснили правоохранители, деньги на наркотики выделяли из так называемого "общака". В колонию наркотики поставляли в посылках с одеждой, товарами всеобщего потребления или даже с лекарствами.

"Всем избраны меры пресечения - содержание под стражей. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который отправлял наркотики по почте под видом лампочек. Клиентов он искал в социальных сетях. Дома у него нашли амфетамин, таблетки МДМА (экстази), каннабис, кристалловидные вещества, пакеты с уже расфасованными наркотическими веществами для последующего сбыта.