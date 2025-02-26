Фото: Нацполиция

В Киеве будут судить мужчину, который ограбил пожилую женщину. Известно, что тогда он следил за ней прямо от магазина к ее дому.

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Киевлянину грозит до 15 лет заключения за разбойное нападение на 79-летнюю пенсионерку. Сам инцидент произошел в декабре прошлого года в Соломенском районе Киева.

По данным полиции, мужчина следил за женщиной от магазина, где она совершала покупки, прямо к подъезду ее дома. Тогда, у двери, он догнал пенсионерку, ударил ее по голове, а потом сорвал золотые серьги и украл ее рюкзак. Известно, что в ее рюкзаке были личные вещи, документы и 25 тысяч гривен.

Как выяснилось, нападающим оказался 40-летний местный житель. Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Теперь его отправили под стражу, где он будет ждать приговора суда.

Напомним, ранее в Киеве приговорили к 8 годам лишения свободы мужчину, который ограбил 78-летнюю женщину. Известно, что он подбежал к пенсионерке на улице и сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком. Оказалось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.