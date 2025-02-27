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В Киеве в суд направили ходатайство о мерах воспитательного характера для трех подростков, которые в Оболонском районе побили 14-летнего парня и выложили видео в соцсети

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

На детской площадке подростку поочередно наносили удары трое его знакомых 13 и 14 лет. Накануне между парнями возник конфликт.

Ювенальные прокуроры и дознаватели, с учетом правосудия, дружественного к ребенку, с участием психолога допросили всех участников стычки и 14-летнего потерпевшего.

Поскольку подростки не достигли возраста уголовной ответственности за умышленное нанесение ударов и побоев (ч. 1 ст. 126 УКУ), прокуратура направила в Оболонский суд Киева ходатайство о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

К родителям подростков предприняты меры административного воздействия.

Напомним, в Киевской области школьники избили 10-летнего сверстника. Инцидент произошел днем 13 февраля на Обуховщине.