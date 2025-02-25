Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка врезалась в дерево в кювете
ДТП произошло днем 23 февраля вблизи села Межирички в Коростенском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель авто "ВАЗ 2108" выехал на заснеженную обочину, после чего легковушку занесло, она попал в кювет и врезалась в дерево.
От полученных травм 31-летний пассажир скончался на месте. Сам 33-летний водитель и еще одна 30-летняя пассажирка получили медпомощь на месте и от госпитализации отказались.
Во время общения с водителем правоохранители обнаружили у него признаки опьянения. В крови мужчины зафиксировали 0,7 промилле алкоголя.
Водителя задержали. Ему сообщили о подозрении. Расследование продолжается.
Напомним, утром 17 февраля в Полтавской области произошло масштабное ДТП: на трассе столкнулись более 10 авто.
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