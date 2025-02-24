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24 февраля 2025, 09:18

В Луцке пьяный пенсионер угнал автомобиль и устроил ДТП

24 февраля 2025, 09:18
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фото: полиция
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70-летний житель Ковеля на улице Глушец в Луцке угнал авто, но не справился с управлением и столкнулся со столбом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Волынской области.

ДТП произошло 22 февраля. Как рассказали правоохранители, 70-летний мужчина угнал автомобиль Chevrolet Nubira у 35-летнего жителя Луцка. Это произошло на улице Ровенской в Луцке. Пенсионер ударил в лицо владельца авто, сел в его машину и поехал в направлении Глушца, где и произошла авария.

Полицейские установили, что 70-летний житель Ковеля находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пенсионер получил телесные повреждения, сейчас он в реанимации.

Правоохранители начали расследование по факту незаконного завладения транспортным средством, соединенного с насилием.

Угонщику грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее на Волыни признали виновным водителя трактора за смертельную аварию. В момент ДТП мужчина был пьян.

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