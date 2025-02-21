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Киевское чиновник подделал документы, чтобы уехать за границу. Он указывал якобы командировку, однако на самом деле так и не вернулся назад

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

О подозрении сообщили бывшему генеральному директору ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". По данным следствия, во время пребывания в должности он не принял решение о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности общества за 2021 год. Поэтому бюджет не получил более 18 миллиардов гривен.

Также в сентябре 2022 года он организовал командировку в Вену. Тогда речь шла якобы о приглашении представителей оператора газотранспортной системы Австрии. Однако на самом деле мужчина просто уехал за границу и не вернулся в Украину.

"Подозреваемый знал, что его полномочия как руководителя общества истекают, соответственно он потеряет бронирование и в дальнейшем не сможет под предлогом служебных поездок выезжать за границу", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что ранее в Одесской области разоблачили чиновника, требовавшего у предпринимателя 12 000 долларов за решение земельного вопроса. Известно, что глава одного из поселковых советов требовал деньги у предпринимателя. Отмечается, что бизнесмен хотел арендовать четыре земельных участка. Чиновник пообещал ему победу в искусственно созданной конкуренции во время проведения земельных торгов за 12 000 долларов США.