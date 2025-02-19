Фото: прокуратура

В Киеве чиновник получил подозрение из-за строительства укрытий в учебных заведениях. Оказалось, что закупили материалы по завышенным ценам

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Подозрение получил начальник Управления образования Подольской РГА. По данным правоохранителей, для обустройства укрытий в школах на Подоле приобрели материалы по завышенным ценам. Бюджет из-за этого потерял 130 тысяч гривен.

"Ранее были установлены факты растраты бюджетных средств служебными лицами Управления образования Подольской РГА при закупке 15 бензиновых генераторов для укрытий - убытки, нанесенные бюджету составляют почти 340 тыс. гривен. Также более 1,5 млн гривен убытков бюджета столицы нанесено в результате закупки по завышенным металлам".

Следует отметить, что ранее разоблачили должностных лиц одной из районных администраций Киева, присвоивших почти 1,5 миллиона гривен из городского бюджета. Эти деньги предназначались для ремонта укрытия для лицея. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.