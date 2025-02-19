19:24  19 февраля
Не понимаем логики: Франция вступилась за Зеленского и Украину после заявлений Трампа
18:43  19 февраля
Польша выгоняет из страны мужчин-украинцев: что известно
19:12  19 февраля
Требовала 4500 долларов за увольнение со службы: в Одессе задержали врача частной клиники
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2025, 21:22

В Киеве разоблачили схему на школьных укрытиях: чиновник получил подозрение

19 февраля 2025, 21:22
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Киеве чиновник получил подозрение из-за строительства укрытий в учебных заведениях. Оказалось, что закупили материалы по завышенным ценам

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Подозрение получил начальник Управления образования Подольской РГА. По данным правоохранителей, для обустройства укрытий в школах на Подоле приобрели материалы по завышенным ценам. Бюджет из-за этого потерял 130 тысяч гривен.

"Ранее были установлены факты растраты бюджетных средств служебными лицами Управления образования Подольской РГА при закупке 15 бензиновых генераторов для укрытий - убытки, нанесенные бюджету составляют почти 340 тыс. гривен. Также более 1,5 млн гривен убытков бюджета столицы нанесено в результате закупки по завышенным металлам".

Следует отметить, что ранее разоблачили должностных лиц одной из районных администраций Киева, присвоивших почти 1,5 миллиона гривен из городского бюджета. Эти деньги предназначались для ремонта укрытия для лицея. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

прокуратура бюджетные деньги
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Ограбил человека с инвалидностью: на Волыни вынесли приговор грабителя
19 февраля 2025, 22:35
Украина готовится к переговорам с представителем Трампа - Зеленский
19 февраля 2025, 21:47
Оккупанты атакуют Одессу дронами: половина города без света и отопления
19 февраля 2025, 21:15
Макрон и Стамер едут в США после заявлений команды Трампа об Украине и Европе
19 февраля 2025, 20:57
Путешествие в Румынию за 9 тысяч долларов: в Закарпатье разоблачили схему переправки уклонистов за границу
19 февраля 2025, 20:32
Дипломатические угрозы: вице-президент США Венс предостерег Зеленского от "атак" на Трампа
19 февраля 2025, 19:54
В ТЦК заявили, что семья военного останется без денег, если тот добровольно сдался в плен
19 февраля 2025, 19:48
Как поддержать силу духа для продолжения борьбы
19 февраля 2025, 19:47
Держали в заложниках и жестоко пытали: вынесли приговор россиянам, которые издевались над украинцами
19 февраля 2025, 19:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Виктория Сюмар
Юрий Богданов
Вадим Денисенко
Все блоги »