В Одесской области председатель сельсовета требовал у предпринимателя 12 000 долларов за решение земельного вопроса

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В Одесской области полицейские разоблачили главу одного из поселковых советов в злоупотреблении влиянием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что глава одного из поселковых советов требовал деньги у предпринимателя, который хотел взять в аренду четыре земельных участка. Чиновник пообещал за 12 000 долларов обеспечить предпринимателю победу в искусственно созданной конкуренции во время проведения земельных торгов, повлияв на решение депутатов поселкового совета. В качестве аванса гражданин должен был передать 3000 долларов.

Злоумышленник был задержан на рабочем месте сразу после получения неправомерной выгоды через посредника. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе четыре человека пострадали в результате атаки российских ударных беспилотников.