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21 лютого 2025, 16:21

Боявся втрати бронювання: у Києві викрили посадовця, який втік за кордон за підробленими документами

21 лютого 2025, 16:21
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Фото: прокуратура
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Київський посадовець підробив документи, щоб виїхати за кордон. Він вказував нібито відрядження, проте насправді так і не повернувся назад

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Про підозру повідомили колишньому генеральному директору ТОВ "Оператор газотранспортної системи України". За даними слідства, під час перебування на посаді він не прийняв рішення про розподіл чистого прибутку та виплату дивідендів за результатами діяльності товариства за 2021 рік. Через це бюджет не отримав понад 18 мільярдів гривень.

Також у вересні 2022 року він організував собі відрядження у Відень. Тоді йшлося нібито про запрошення представників оператора газотранспортної системи Австрії. Однак насправді чоловік просто виїхав за кордон і не повернувся до України.

"Підозрюваний знав, що його повноваження як керівника товариства закінчуються, відповідно він втратить бронювання та надалі не зможе під приводом службових поїздок виїжджати за кордон", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, що раніше на Одещині викрили посадовця, який вимагав у підприємця 12 000 доларів за вирішення земельного питання. Відомо, що голова однієї з селищних рад вимагав гроші у підприємця. Зазначається, що бізнесмен хотів орендувати чотири земельні ділянки. Посадовець пообіцяв йому перемогу у штучно створеній конкуренції під час проведення земельних торгів за 12 000 доларів США.

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