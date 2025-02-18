Суд в Киеве признал незаконной аренду земли, на которой планировали построить ТРЦ

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Северный апелляционный хозяйственный суд признал недействительным договор аренды земельного участка площадью более 2 га на пересечении ул. Теодора Драйзера и ул. Электротехнической в Деснянском районе Киева. Там планировали построить торговый комплекс.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Речь идет о событиях декабря 2019 года. По данным следствия, тогда Киевский городской совет предоставил в аренду земельный участок для строительства торгового центра в связи с регистрацией по предприятию права собственности на недвижимость общей площадью 1000 кв.

По данным ведомства, на момент разработки проекта землеустройства объектов недвижимости на этом земельном участке не было. Появилась она перед принятием Киевсоветом решения об аренде, а уже через полтора месяца после заключения договора аренды, согласно данным реестров, недвижимость уничтожили.

Отмечается, что площадь земельного участка, предоставленного предприятию в аренду, более чем в 20 раз превышает площадь зарегистрированного недвижимого имущества.

"Все это свидетельствует о намерении предприятия получить земельный участок для застройки без проведения предусмотренных законодательством земельных торгов", - отмечают в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что договор на аренду этого участка, стоимостью 89 миллионов гривен, был заключен без проведения земельных торгов. Прокуроры обратились в суд с иском признать соглашение недействительным. Хозяйственный суд Киева не нашел для этого достаточных причин. Киевская городская прокуратура подала апелляцию. И уже Северным апелляционным судом признан недействительным договор аренды.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура требует признать недействительным договор генподряда на строительство Подольского моста в Киеве.