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19 февраля 2025, 00:34

В Киеве осудили двух парней, которые ради развлечения повредили 7 автомобилей

19 февраля 2025, 00:34
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фото: полиция
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Суд назначил парням наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

В декабре прошлого года в полицию Киева обратились жители Подольского района, сообщив, что двое неизвестных бьют авто и срывают номерные знаки. Полицейские быстро установили, кто это сделал – это были двое коллег по работе в возрасте 18 и 23 лет, которые жили на соседней улице. Как оказалось, в тот вечер они вместе пили алкоголь, а затем, ища развлечений, повредили семь автомобилей.

Фигурантам сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

Сейчас суд приговорил парней к двум годам лишения свободы. Вместе с тем, на основании ст. 75 УК Украины они были освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Напомним, 29 января в Киеве пьяный водитель протаранил семь припаркованных автомобилей.

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