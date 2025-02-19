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Правоохранители задержали в Киеве врача-невропатолога, разоблаченного на взяточничестве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Фигурант, будучи в составе ВВК в должности врача-невропатолога, за 2000 долларов обещал военнообязанному сформировать заключение о наличии диагноза, согласно которому тот признавался непригодным к службе в зоне боевых действий и должен находиться только в тыловом обеспечении.

Полицейские задержали фигуранта при передаче ему второй части взятки в 40 тысяч гривен.

Задержанному объявили подозрение, его взяли под стражу. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области работник ТЦК за 5-8 тыс. долларов переправлял мужчин за границу. Злоумышленник был задержан, когда он пытался вывезти очередных клиентов.