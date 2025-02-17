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17 февраля 2025, 23:13

В Киеве разоблачили наркосбытчицу, которая маскировала "товар" под свечи

17 февраля 2025, 23:13
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фото: полиция
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В Киеве правоохранители задержали 25-летнюю наркосбытчицу, которая маскировала психотропные вещества под парафиновые свечи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Как рассказали в полиции, фигурантка фасовала запрещенные вещества на дому. Она помещала свертки с наркотиками в форму из-под свечей, заливала парафином и в дальнейшем отправляла заказчикам, пользуясь услугами такси.

Правоохранители на улице остановили девушку и во время проверки выяснилось, что та имеет в рюкзаке запрещенные вещества. Женщина имела с собой 16 пакетиков с наркотическими веществами, замаскированными под свечи. Во время обысков в ее помещении на столичной Троещине также были обнаружены запрещенные вещества и материалы для изготовления свечей.

Женщине сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте психотропных веществ в больших размерах. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в столице правоохранители задержали 26-летнего полтавчанина. Оказалось, что он занимался продажей наркотиков.

Также ранее в Ровно разоблачили 21-летнего мужчину, который "из рук в руки" сбывал психотропные вещества "альфа-PVP". По данным следствия, он приобрел и хранил наркотики. Его задержали на "горячем", когда он забирал посылку с наркотиками под вымышленным именем.

криминал Киев наркотики наркобизнес
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