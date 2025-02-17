Закупка гранита для Лесного кладбища: дело экс-директора ритуальной службы передали в суд

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В Киеве будут судить экс-директора ритуальной службы, закупившего гранитные плиты для колумбарной стены на Лесном кладбище с убытком в 2 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Обвинительный акт направили в суд. 53-летнего бывшего руководителя предприятия будут судить по ч. 4 ст. 191 (растрата бюджетных средств в крупных размерах, совершенный должностным лицом) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в 2019 году на Лесном кладбище началось строительство колумбарной стены. Директор ритуальной службы намеренно завысил цену, указав несуществующие характеристики гранита в проектной документации. Подрядная организация поставила около 1500 квадратных метров гранита, который потом использовали в качестве мемориальной доски. Следствие установило, что город переплатил подрядчику более 2 млн грн бюджетных средств за этот гранит.