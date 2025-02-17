Сбывали амфетамин и каннабис: на Прикарпатье разоблачили канал сбыта наркотиков

фото: Ивано-Франковская областная прокуратура

В Ивано-Франковске сообщено о подозрении 4 участникам организованной преступной группы, которые занимались сбытом амфетамина и каннабиса

Об этом сообщила областная прокуратура, передает RegioNews.

Организатору также инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В течение июля 2023 - февраля 2025 злоумышленники наладили канал сбыта амфетамина и каннабиса на территории Прикарпатья.

Организатор снабжал непосредственное руководство группой и осуществлял закупку оптовых партий "товара". Его подельники сбывали запрещенные вещества "из рук в руки".

Правоохранители зафиксировали более 14-ти фактов сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории областного центра.

По результатам обысков по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и по адресам тайников с наркотиками изъято свыше 2 кг каннабиса, свыше 200 г амфетамина, устройства для взвешивания, фасовки, измельчители, подавитель электромагнитных сигналов, 500 г пороха, деньги X6.

По предварительным подсчетам, стоимость изъятых запрещенных веществ составляет около 1 млн грн, стоимость изъятого имущества фигурантов – более 5 млн грн.

По ходатайству прокуроров 3 подозреваемым избраны меры пресечения –содержания под стражей. Организатор объявлен в розыск.

Напомним, в столице правоохранители задержали 26-летнего полтавчанина . Оказалось, что он занимался продажей наркотиков.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала "на горячем" продавцов наркотиков в Запорожье.