У Києві викрили наркозбувачку, яка маскувала "товар" під свічки

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У Києві правоохоронці затримали 25-річну наркозбувачку, яка маскувала психотропні речовини під парафінові свічки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Як розповіли у поліції, фігурантка фасувала заборонені речовини вдома. Вона поміщала пакунки з наркотиками у форму з-під свічок, заливала парафіном й надалі відправляла замовникам, користуючись послугами таксі.

Правоохоронці на вулиці зупинили дівчину й під час перевірки з’ясувалося, що та має у рюкзаку заборонені речовини. Жінка мала з собою 16 пакетиків з наркотичними речовинами, замаскованими у під свічки. Під час обшуків у її помешканні на столичній Троєщині також виявили заборонені речовини та матеріали для виготовлення свічок.

Жінці повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті психотропних речовин у великих розмірах. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, в столиці правоохоронці затримали 26-річного полтавчанина. Виявилося, що він займався продажем наркотиків.

Також раніше у Рівному викрили 21-річного чоловіка, який "з рук в руки" збував психотропні речовини "альфа-PVP". За даними слідства, він придбав та зберігав наркотики. Його затримали на "гарячому", коли він забирав посилку з наркотиками під вигаданим ім'ям.