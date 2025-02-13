Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители задержали мужчину за сбыт наркотиков и психотропов. Злоумышленником оказался 26-летний житель Полтавы. Он приехал в столицу, чтобы найти работу. Однако, очевидно, он решил "заняться собственным бизнесом".

Полиция нашла у мужчины пакет с психотропами. Также выяснили, где именно он уже успел разложить 14 пакетов с каннабисом и Альфа-PVP. Теперь 26-летнему полтавчанину грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следует отметить, что ранее "на горячем" задержали продавцов наркотиков в Запорожье. Четыре мужчины зарабатывали на продаже метамфетамина и метадона. Их задержали как раз в тот момент, когда они продавали очередную дозу.