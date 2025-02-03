Фото: НАБУ

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

В 2014 году суд наложил арест на 97 тысяч тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушениями. Тогда ими решили завладеть бизнесмен нефтяного бизнеса и топ-чиновник Администрации президента Украины. Вместе они создали преступную организацию и сделали так, чтобы эти нелегальные нефтепродукты были переданы госпредприятию, где они были назначены руководителями подконтрольных лиц.

Топ должностное лицо Администрации президента обеспечило назначение подконтрольного лица на должность руководителя Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики Украины, который в дальнейшем установил контроль за базами хранения нефтепродуктов подразделениями МВД, действиями которых на местах руководили члены преступной организации.

Затем злоумышленники под предлогом "вынужденности продаж" в полном объеме реализовали это сырье по заниженным ценам подконтрольной компании. Частично деньги вывели на другие компании, а государству уплатили только акцизный сбор.

Известно, что по делу всего 7 подозреваемых. Общая сумма ущерба составляет 817 миллионов гривен.

Напомним, ранее разоблачили пограничников Черновицкой области и правоохранителя из Буковины. Выяснилось, что они покрывали контрабанду. В результате государство потеряло более 40 миллионов гривен.

Также сообщалось, что во Львовской области задержали чиновника кинологического центра . Он обещал военнообязанным мужчинам помощь в незаконном выезде за границу. За свою "услугу" он просил 21 тысяч евро.