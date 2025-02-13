Фото: прокуратура

Правоохранитель разработал схему бегства за границу для мужчин. За свои услуги он просил 7500 долларов США.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Разоблачили бывшего правоохранителя из Харькова. Он разработал схему для бегства мужчин за границу. Для этого мужчине покупал билеты на поезд в Одессу, бронировал там отель. После этого он рекомендовал клиентам пешком пересечь границу в направлении Молдовы.

В Одессу правоохранитель поехал вместе с "клиентом", который уклонялся от мобилизации. Услуги мужчина оценивал в 7 500 долларов США.

"Обвиняемого будут судить в Приморском районном суде г. Одесса. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали мужчину, который подделывал документы . Он продавал военнообязанным фейковые справки о снятии с военного учета. Правоохранители задержали его "на горячем", когда он как раз получал деньги. Теперь ему грозит до 9 лет заключения.