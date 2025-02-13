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Об этом сообщает пресс-службы полиции и прокуратуры, передает RegioNews.

Директор автошколы предлагал слушателям курса по вождению авто не только стать хорошими водителями, но и обещал помочь им сдать экзамены по вождению в местном Сервисном центре МВД. Кроме того, мужчина кичился знакомствами с администраторами госучреждения и уверял посетителей школы, что якобы без его помощи шансы получить проходную оценку – мизерные.

За свои услуги фигурант брал деньги – 250 долларов, а в случае не сдачи экзамена – уверял, что это недоразумение и в следующий раз все пройдет хорошо.

Правоохранители задокументировали махинации руководителя автошколы. Ему объявили подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения..

Фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили дельцов, предлагавших будущим водителям "помощь" в экзаменах за 15-20 тысяч гривен.