В Тернопольской области директор автошколы требовал 250 долларов за сдачу экзамена
Фигурант обещал слушателям курса помочь сдать экзамены по вождению авто. Правда, за успешную сдачу экзаменов учащимся приходилось платить дополнительные деньги
Об этом сообщает пресс-службы полиции и прокуратуры, передает RegioNews.
Директор автошколы предлагал слушателям курса по вождению авто не только стать хорошими водителями, но и обещал помочь им сдать экзамены по вождению в местном Сервисном центре МВД. Кроме того, мужчина кичился знакомствами с администраторами госучреждения и уверял посетителей школы, что якобы без его помощи шансы получить проходную оценку – мизерные.
За свои услуги фигурант брал деньги – 250 долларов, а в случае не сдачи экзамена – уверял, что это недоразумение и в следующий раз все пройдет хорошо.
Правоохранители задокументировали махинации руководителя автошколы. Ему объявили подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения..
Фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили дельцов, предлагавших будущим водителям "помощь" в экзаменах за 15-20 тысяч гривен.