В полиции рассказали подробности ДТП под Житомиром с тремя погибшими киевлянами
ДТП произошло 10 февраля около 19:40 на трассе в селе Солнечное Житомирского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На трассе произошло лобовое столкновение авто Mitsubishi Outlander со встречным грузовиком Mercedes Benz.
Предварительно,49-летняя водительница внедорожника не справилась с управлением и выехала за пределы дороги. Чтобы избежать съезда в кювет, она резко повернула налево, выехав на встречную полосу, где и произошло столкновение.
От полученных травм водительница и два пассажира Mitsubishi, 17-летняя девушка и 22-летний парень, жители Киева, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
Напомним, спасатели с помощью специнструмента деблокировали тела погибших.