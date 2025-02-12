фото: полиция

ДТП произошло 10 февраля около 19:40 на трассе в селе Солнечное Житомирского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На трассе произошло лобовое столкновение авто Mitsubishi Outlander со встречным грузовиком Mercedes Benz.

Предварительно,49-летняя водительница внедорожника не справилась с управлением и выехала за пределы дороги. Чтобы избежать съезда в кювет, она резко повернула налево, выехав на встречную полосу, где и произошло столкновение.

От полученных травм водительница и два пассажира Mitsubishi, 17-летняя девушка и 22-летний парень, жители Киева, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, спасатели с помощью специнструмента деблокировали тела погибших.