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12 февраля 2025, 20:43

На Буковине в ДТП погиб ребенок: студента отправили за решетку

12 февраля 2025, 20:43
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Фото: Нацполиция
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20-летний водитель признан виновным в ДТП, в котором погиб ребенок. Сам студент признал свою вину и раскаялся

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, передает RegioNews.

Решением Сокирянского районного суда в Черновицкой области арестовали 20-летнего студента на 4,5 года заключения. Речь идет о смертельной аварии, в которой погибла 12-летняя девочка.

Сама трагедия произошла летом 2024 года на дороге Данковцы – Вартыковцы – Кельменцы – Сокиряны недалеко от села Романковцы Днестровского района. Тогда 20-летний водитель Audi А4 столкнулся с Daewoo Matiz. От полученных травм погибла 12-летняя девочка, пассажирка Daewoo Matiz.

Как выяснили правоохранители, тогда водитель начал обгон попутного автомобиля BMW Х5. Однако он не убедился, что ему навстречу никто не едет. В результате чего произошло ДТП.

"Обвиняемый в судебном заседании свою виновность в совершении уголовного правонарушения признал полностью. Он искренне раскаялся в содеянном и осознал наступление тяжких последствий в результате его противоправных действий. Просил его строго не наказывать", - говорится в материалах дела. Суд признал 20-летнего водителя виновным. Он проведет за решеткой 4,5 года.

Напомним, ранее суд вынес приговор водителю, допустившему смертельную аварию в Волынской области. Отмечалось, что водитель выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, где машина столкнулась с бетонным сооружением. В результате трое пассажиров получили травмы, а 49-летний мужчина погиб.

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