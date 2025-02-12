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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Грузовик DAF врезался в припаркованный на обочине грузовик "КамАЗ". В результате столкновения погиб 46-летний водитель "КамАЗа", который в то время устранял техническую неисправность. В больницу госпитализировали 66-летнего водителя DAF.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в полиции рассказали подробности ДТП под Житомиром с тремя погибшими киевлянами.