В Черкасской области столкнулись два грузовика: один водитель погиб, другой – в больнице
ДТП произошло 11 февраля около 17:30 возле села Сабадаш Уманского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Грузовик DAF врезался в припаркованный на обочине грузовик "КамАЗ". В результате столкновения погиб 46-летний водитель "КамАЗа", который в то время устранял техническую неисправность. В больницу госпитализировали 66-летнего водителя DAF.
Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее в полиции рассказали подробности ДТП под Житомиром с тремя погибшими киевлянами.
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