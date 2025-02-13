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У Києві продавали квартири прямо з мешканцями
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13 лютого 2025, 17:42

У Києві продавали квартири прямо з мешканцями

13 лютого 2025, 17:42
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Фото: Нацполіція
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Аферисти продавали чоловіку квартиру на Оболоні прямо з мешканцями. Виявилося, що зловмисники підробити документи про власність

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили чоловіків, які продали чужу квартиру в Оболонському районі Києва разом з її мешканцями. З’ясувалося, що цю квартиру виділили як службове житло на основі ордера. Чоловіки дізнались, що на житло немає права власності, і вирішили оформити квартиру на себе. Вони підробили для цього документи.

З фейковими документами вони намагались продати житло. Зрештою знайшовся чоловік, який уклав угоду про покупку квартири, навіть не оглянувши її. Проте після отримання ключів він зрозумів, що йому продали квартиру разом з її мешканцями.

"На квартиру накладено арешт. Обвинувальний акт щодо двох учасників схеми скеровано до суду. Матеріали щодо організатора шахрайства виділені в окреме провадження", - повідомили правоохоронці.

Слід зазначити, що нещодавно подібну схему викрили в столиці. Тоді повідомлялося про аферистів, які продавали чужі квартири. Вони спочатку прикидалися волонтерами, які допомагають людям. Зловмисники шукали самотніх або вразливих людей, носили їм продукти, а згодом – вмовляли продати житло. От тільки в результаті вони забирали гроші, а справжні власники квартир лишалися на вулиці.

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