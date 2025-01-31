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31 января 2025, 21:22

В Черкасской области поймали сразу нескольких пьяных водителей

31 января 2025, 21:22
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители продолжают обнаруживать пьяных водителей в Черкассах

Об этом сообщает Полция Черкасской области, передает RegioNews.

Первый случай произошел ночью. Черкасские патрульные остановили автомобиль Volkswagen Golf, который нарушал комендантский час. 29-летний водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Тем временем на другой улице правоохранители остановили Toyota Avensis, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Проверка показала, что и этот водитель был нетрезвым за рулем.

Другой случай произошел с водителем автомобиля ВАЗ, также нарушившего ПДД. Инспекторы заметили у 37-летнего водителя признаки наркотического опьянения. При этом он отказался пройти осмотр. Впоследствии оказалось, что мужчина был лишен права управления транспортными средствами на 10 лет.

"В целом, за эту неделю патрульные составили уже 9 административных протоколов по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП. Материалы дел направлены в суд для дальнейшего рассмотрения", - рассказали правоохранители.

Напомним, ранее в Кировоградской области правоохранители остановили авто, в котором находилась женщина. Водитель оказалась в состоянии алкогольного опьянения. Однако, испугавшись штрафа, она решила попытаться "решить вопрос": девушка предложила полицейским взятку в 10 тысяч гривен.

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