Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Нацполиция в Черкасской области, передает RegioNews.

Авария произошла 3 февраля около 11:00 на автодороге "Стрый-Изварино". Известно, что водитель Dacia Solenza, на закругленном участке дороги, совершил выезд на встречную полосу движения. Там он столкнулся с грузовиком Mercedes Benz.

В результате ДТП 48-летний водитель легкового авто погиб. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Также сообщалось, что в Запорожье 30 января 22-летний водитель ВАЗ во время движения наехал на 46-летнюю женщину, когда она переходила пешеходный переход. К сожалению, из-за получения травмы женщина скончалась в больнице.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный водитель врезался в припаркованные автомобили. Он повредил не менее семи автомобилей.