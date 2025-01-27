На Запорожье мужчина бросил гранату в женщину с ребенком

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Инцидент произошел вечером 25 января. Правоохранители задержали жителя Вольнянского района, который во время ссоры бросил гранату в комнату, где находилась женщина с 13-летней дочерью. В результате взрыва Дончанка получила травмы, девочка не пострадала

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

Выяснилось, что женщина с дочерью переехала в Запорожскую область из-за активных боевых действий в Донецкой области. Ее муж служит в ВСУ, потому семья временно поселилась в доме его дяди. Хозяин дома неоднократно конфликтовал с квартирантками, особенно после употребления алкоголя.

Во время очередной пьяной ссоры 57-летний родственник бросил гранату в их комнату.

"Боеприпас откатился и взорвался в дальней части комнаты. Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте, ребенок не пострадал", — говорится в сообщении.

Фигурант был задержан. Следователи сообщили ему о подозрении в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в центре Николаева в результате конфликта с персоналом кафе посетитель бросил в заведение страйкбольную гранату.