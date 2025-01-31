В Киеве обломки российского дрона упали на многоэтажку: есть повреждения

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Сегодня утром, 31 января, россияне атаковали Киев БпЛА. В результате падения обломков дрона есть повреждения многоэтажки

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"На Оболони, по предварительным данным, в результате падения обломков БпЛА, разбиты стекла и повреждения балкона в одной из квартир в многоэтажке", — говорится в сообщении.

Мэр столицы добавил, что спасатели и медики работают на месте. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, вчера вечером российские военные атаковали беспилотником Краснопольскую общину в Сумской области. Вражеский Shahed попал в частный дом, пострадали два человека.