Экскеровник исправительной колонии в Черкасской области за стрельбу на СТО предстанет перед судом

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Прокуратура Черкасской области направила в суд обвинение в отношении бывшего руководителя одной из местных исправительных колоний, устроившего стрельбу на станции технического обслуживания и ремонта автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства, передает RegioNews .

По информации прокуратуры, летом 2024 обвиняемый летом находился на территории одной из СТО. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он достал из личных вещей пистолет и нацелил его на работника станции. После этого мужчина выстрелил в стену помещения станции.

Обвиняемому инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 УК Украины).

В ведомстве добавили, что санкция санкция ч. 4 ст. 296 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет, а ч. 1 ст. 263 УК Украины – от трех до семи лет.

Напомним, 23 ноября около 00:30 в гостинице в Печерском районе столицы между несколькими компаниями мужчин возник конфликт, переросший в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и произвел несколько выстрелов, ранив охранника гостиницы и двух мужчин. После этого скрылся с места происшествия.

От полученного ранения житель отеля скончался на месте, его знакомый и охранник отеля получили огнестрельные ранения грудной клетки и были госпитализированы.

Сразу двум жителям Днепра и Василькова объявили подозрение в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением огнестрельного оружия (ч. 2, 4 ст. 296 УК Украины), а жителю Василькова еще и в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).