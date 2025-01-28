В Киеве будут судить волонтеров за продажу 6 автомобилей для военных

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В столице будут судить двух работников благотворительной организации за продажу транспортных средств, ввезенных из-за границы в качестве гуманитарной помощи для военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Киевской городской прокуратуры.

Как сообщили правоохранители, основатель благотворительной организации вместе с ее руководителем наладили схему сбыта автомобилей, ввезенных на территорию Украины как гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины. Ввозимые автомобили продавали через объявления на популярных платформах. После получения денег транспортное средство передавали новому владельцу как гуманитарную помощь.

По такой схеме "благодетели" продали 6 автомобилей на общую стоимость почти 1 млн. гривен.

Мужчин обвиняют в продаже гуманитарной помощи во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Напомним, в Украине разоблачены схемы присвоения генераторов для ВСУ. Командир воинской части нанес государству ущерб более чем на 5 млн грн.

Как сообщалось, во Львовской области женщина присвоила почти миллион гривен на дроны для военных. Ей грозит лишение свободы.