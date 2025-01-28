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28 января 2025, 05:05

Житель Киевщины забил до смерти знакомого колуном и спрятал тело в опилках

28 января 2025, 05:05
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фото: Нацполиция
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В городе Вышгород полиция задержала 54-летнего мужчину, который во время конфликта убил своего знакомого, нанеся ему многочисленные удары колуном по голове. Спрятанное в опилках тело жертвы обнаружил родственник погибшего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По материалам следствия, убийство произошло на территории деревообрабатывающего предприятия. Предварительно, во время распития алкогольных напитков между бывшими коллегами возникла ссора. В разгар конфликта злоумышленник схватил колун и нанес им около 12 ударов по голове потерпевшего. 35-летний мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, фигурант замотал тело погибшего в одеяло, перенес на задний двор предприятия и засыпал опилками. Однако тело обнаружил родственник погибшего. Злоумышленник был задержан.

"В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Киевской области мужчина убил пенсионерку из-за того, что она не угостила его алкоголем.

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