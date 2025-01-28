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Инцидент произошел на Белоцерковщине. Служебный автомобиль полиции наехал на щенка. Об этом сообщили свидетели

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Следственно-оперативная группа ехала по вызову о преступлении с включенными проблесковыми маячками. На дорогу внезапно выбежала собака. Водитель пытался избежать столкновения, резко повернув налево, однако все же задел собаку.

Водитель остановился и увидел, что животное смогло подняться и побежало в сторону.

Полицейские начали служебное расследование и пообещали обеспечить лечение и уход за щенком.

Напомним, в Полтавской области суд вынес приговор водителю, который сбил насмерть патрульную полицейскую.