В Киеве хотят уволить главу РГА Фесика, связанного с беглым депутатом Трубицыным

фото: facebook.com/Kyrylo.Fesik

Уже в ближайшее время глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик может потерять свой пост. Назначение нового руководителя уже планируется

Кадровые изменения в столице анонсировал начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Как известно, глава Оболонской РГА Кирилл Фесик является давним соратником эксдепутата Киевсовета Владислава Трубицына, подозреваемого в получении 1,4 млн грн взятки.

Тимур Ткаченко заявил, что смена глав райгосадминистраций решит вопросы безопасности и эффективной работы Киева.

Напомним, Высший антикоррупционный суд рассматривает дело о взятке за назначение директора "Ржаного рынка" против депутата Киевсовета Владислава Трубицына и двух его помощников Ильи Лифа и Артема Белинского.

Владислав Трубицын покинул территорию Украины в мае 2023 года. Уехать эксдепутату удалось на основании письма от Главного управления разведки. Впоследствии СМИ выяснили, что о выезде экс-депутата за границу ходатайствовали в Силах спецопераций ВСУ, которых депутат якобы пообещал обеспечить спецоборудованием.

Трубицына подозревают в получении 1,4 млн грн взятки за решение вопросов размещения МАФов в Киеве. В настоящее время он объявлен в международный розыск и лишен мандата депутата.

Одной из ключевых фигур во всех схемах Трубицына, похоже, также был его давний соратник, глава Оболонской РГА Кирилл Фесик. Как ранее рассказал изданию RegioNews один из киевских предпринимателей, оба чиновника совместно использовали свои полномочия, чтобы получать "дополнительную прибыль" от местного бизнеса. В Киевсовете даже обращались к президенту с просьбой проверить компетентность Кирилла Фесика в должности главы РГА.

После ряда коррупционных скандалов Фесик вышел из списка основателей и владельцев благотворительного фонда "Рідна Оболонь", который они в свое время основали с Трубицыным. Фонд сменил свое название и адрес регистрации.

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