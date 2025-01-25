13:56  24 января
В Украине пополнили список запрещенных российских сайтов с пиратскими фильмами
03:10  25 января
Силы обороны поразили стратегический завод и нефтебазу на территории РФ
00:29  24 января
Украинец "купил" троих детей за 6000 евро для выезда за границу
UA | RU
UA | RU
25 января 2025, 11:10

В Киеве хотят уволить главу РГА Фесика, связанного с беглым депутатом Трубицыным

25 января 2025, 11:10
Читайте також українською мовою
фото: facebook.com/Kyrylo.Fesik
Читайте також
українською мовою

Уже в ближайшее время глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик может потерять свой пост. Назначение нового руководителя уже планируется

Кадровые изменения в столице анонсировал начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Как известно, глава Оболонской РГА Кирилл Фесик является давним соратником эксдепутата Киевсовета Владислава Трубицына, подозреваемого в получении 1,4 млн грн взятки.

Тимур Ткаченко заявил, что смена глав райгосадминистраций решит вопросы безопасности и эффективной работы Киева.

Напомним, Высший антикоррупционный суд рассматривает дело о взятке за назначение директора "Ржаного рынка" против депутата Киевсовета Владислава Трубицына и двух его помощников Ильи Лифа и Артема Белинского.

Владислав Трубицын покинул территорию Украины в мае 2023 года. Уехать эксдепутату удалось на основании письма от Главного управления разведки. Впоследствии СМИ выяснили, что о выезде экс-депутата за границу ходатайствовали в Силах спецопераций ВСУ, которых депутат якобы пообещал обеспечить спецоборудованием.

Трубицына подозревают в получении 1,4 млн грн взятки за решение вопросов размещения МАФов в Киеве. В настоящее время он объявлен в международный розыск и лишен мандата депутата.

Одной из ключевых фигур во всех схемах Трубицына, похоже, также был его давний соратник, глава Оболонской РГА Кирилл Фесик. Как ранее рассказал изданию RegioNews один из киевских предпринимателей, оба чиновника совместно использовали свои полномочия, чтобы получать "дополнительную прибыль" от местного бизнеса. В Киевсовете даже обращались к президенту с просьбой проверить компетентность Кирилла Фесика в должности главы РГА.

После ряда коррупционных скандалов Фесик вышел из списка основателей и владельцев благотворительного фонда "Рідна Оболонь", который они в свое время основали с Трубицыным. Фонд сменил свое название и адрес регистрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутат-взяточник Трубицын совместно с председателем Оболонской РГА Фесиком "доят" частный бизнес района?

взятка кадры Киев увольнение РГА депутат Ткаченко Тимур Фируддинович
В Киеве заменят глав районных государственных администраций
24 января 2025, 22:05
Чиновники КГГА присвоили несколько миллионов гривен на ремонт школьных укрытий
24 января 2025, 13:39
В Киеве иностранец "продавал браки" с украинками ради удостоверения
24 января 2025, 11:41
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Россияне атаковали Черкасщину: произошел пожар, часть домов без света
25 января 2025, 10:52
Эвакуация детей, пожары: враг атаковал Киевщину БПЛА
25 января 2025, 10:12
На Прикарпатье объявили снеговинную опасность
25 января 2025, 10:10
Трагедия в Ровенской области: огонь унес жизни двух малышей
25 января 2025, 09:30
Дело о прорыве россиян на Харьковщине: ДБР может допросить Сырского, Синегубова и Содоля
25 января 2025, 08:25
Мужчины не хотят идти на войну: Виталий Ким сделал громкое заявление о мобилизации
25 января 2025, 05:05
Силы обороны поразили стратегический завод и нефтебазу на территории РФ
25 января 2025, 03:10
Генерала Галушкина взяли под стражу без права на залог
25 января 2025, 01:35
В Хмельницкой области мужчину осудили за изнасилование 9-летней дочери
24 января 2025, 23:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »