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Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews .

Полицейские разоблачили схему должностных лиц КГГА, которые присвоили 2,2 миллиона гривен бюджетных средств. Эти деньги выделялись на ремонт лицея и школьных убежищ.

Одним из подозреваемых оказался заместитель директора и начальник отдела одного из Департаментов КГГА. Среди фигурантов также заместитель директора специализированного учебного заведения и руководитель строительной компании с его подчиненными.

Ремонт спортивного лицея-интерната и укрытий в двух школах Киева проводился в 2023 году. Как выяснили правоохранители, подрядчик покупал материалы и оборудование по завышенным ценам. В отчетную документацию вносились ложные данные.

В результате подрядчик присвоил более 2,2 миллиона гривен из бюджета Незаконный "прибыль" один из участников схемы обналичивал и передавал должностному лицу КГГА Сам "организатор" распределял деньги между всеми участниками сделки.

Правоохранители провели обыски. Были изъяты "черновые" записи, компьютеры, телефоны подозреваемых. Всем было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области сообщили о подозрении служащих медицинского центра. Их подозревают в закупке товаров с убытком для бюджета в 1,7 миллиона гривен.

Также сообщалось, что должностных лиц логистики ВСУ разоблачили на закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам . Известно, что они нанесли государству ущерб более чем на 83 миллиона гривен.