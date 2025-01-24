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24 января 2025, 22:30

В Киеве заменят глав районных государственных администраций

24 января 2025, 22:30
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фото: facebook.com/timurtkachenko
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Для эффективной работы в Киеве заменят глав районных государственных администраций. Новых руководителей назначат в ближайшее время

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, вопрос безопасности и эффективной работы Киева остается стратегически важным. Столица хоть и владеет самым большим бюджетом и ресурсами в стране, но даже при таких преимуществах киевляне сталкиваются с проблемами, требующими немедленного решения.

"Был плодотворный разговор с Президентом Украины. Выход из этой ситуации один – изменения. Поэтому начинаем с того, что киевляне смогут почувствовать сразу — замена руководителей районных государственных администраций. Цель одна — больше результатов и внимания к вопросам безопасности, решение проблем, волнующих общину, и создание условий для комфортной жизни", - объяснил Тимур Ткаченко.

Он добавил, что новые руководители будут реализовывать эти задачи.

Напомним, народный депутат Марианна Безугла требует уволить Рустема Умерова с должности министра обороны Украины. По ее словам, отставка Умерова является насущным и безотлагательным вопросом национальной безопасности.

назначение кадры Киев КГВА Ткаченко Тимур Фируддинович
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