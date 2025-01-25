У Києві хочуть звільнити голову РДА Фесика, пов'язаного з депутатом-втікачем Трубіциним

фото: facebook.com/Kyrylo.Fesik

Вже найближчим часом голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик може втратити свою посаду. Призначення нового керівника вже планується

Кадрові зміни в столиці анонсував начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Як відомо, голова Оболонської РДА Кирило Фесик є давнім соратником ексдепутата Київради Владислава Трубіцина, якого підозрюють в отриманні 1,4 млн грн хабара.

Тимур Ткаченко заявив, що зміна очільників райдержадміністрацій вирішить питання безпеки та ефективної роботи Києва.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд розглядає справу щодо хабара за призначення директора "Житнього ринку" проти депутата Київради Владислава Трубіцина та двох його помічників Іллі Ліфа та Артема Белінського.

Владислав Трубіцин покинув територію України у травні 2023 року. Виїхати ексдепутату вдалося на підставі листа від Головного управління розвідки. Згодом ЗМІ з'ясували, що про виїзд екс-депутата за кордон клопотали в Силах спецоперацій ЗСУ, яких депутат нібито пообіцяв забезпечити спецобладнанням.

Трубіцина підозрюють в отриманні 1,4 млн грн хабаря за вирішення питань щодо розміщення МАФів у Києві. Наразі він оголошений у міжнародний розшук та позбавлений мандата депутата.

Однією із ключових фігур у всіх схемах Трубіцина, схоже, також був його давній соратник, голова Оболонської РДА Кирило Фесик. Як раніше розповів виданню RegioNews один із київських підприємців, обидва чиновники спільно використовували свої повноваження, щоб отримувати "додатковий прибуток" від місцевого бізнесу. В Київраді навіть зверталися до президента із проханням перевірити компетентність Кирила Фесика на посаді голови РДА.

Після низки корупційних скандалів Фесик вийшов зі списку засновників та власників благодійного фонду "Рідна Оболонь", який вони свого часу заснували із Трубіциним. Фонд змінив свою назву та адресу реєстрації.

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