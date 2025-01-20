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20 января 2025, 07:52

В Киеве три года подряд нет климатической зимы: какие это будет иметь последствия

20 января 2025, 07:52
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фото: КГГА
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Третий год подряд в Киеве не фиксируется климатическая зима — погода, при которой среднесуточная температура воздуха опускается ниже 0°C и удерживается

Об этом сообщается на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что еще четверть века тому назад климатическая зима в Украине наступала практически по календарю, но теперь из-за глобального потепления она почти исчезла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в течение 2022-2024 годов климатическая зима в Киеве не фиксировалась - средняя температура воздуха за зимний период была выше 0°C.

Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская пояснила, что Украина входит в регионы планеты, где в последнее десятилетие рост температуры происходил наивысшими темпами.

В частности, по словам ученой, за последние 60 лет повышение средней температуры на территории Украины происходило почти в 2,5 раза быстрее, чем в мире.

Как отметила Краковская, сейчас для Украины характерны колебания температуры в зимний период от +5 до -5 градусов. На фоне достаточно высокой температуры могут случаться кратковременные волны экстремальных морозов или аномально сильные вьюги, парализующие инфраструктуру, но это тоже проявления изменения климата, отметила климатолог.

В Министерстве подчеркнули, что "снежная подушка" имеет огромное значение для многих экосистем. В частности, снег защищает растения от морозов, а многие виды животных, птиц и насекомых используют его в укрытие. Теперь животные, которые впадают в зимнюю спячку, из-за теплой погоды и отсутствия "снежного одеяла" теперь испытывают проблемы со сном.

Кроме того, дефицит снега негативно влияет на разные отрасли экономики Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что очистка побережья оккупированного Крыма от вытекающего из разрушенных российских кораблей мазута очень проблематична из-за закрытия российскими военными прибрежной зоны.

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