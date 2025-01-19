В центре Киева загорелся закрытый кинотеатр

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Сегодня, 19 января, на улице Щусева, что в Шевченковском районе столицы, загорелся недействующий кинотеатр. Чрезвычайники потушили пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Пожар возник около 12:10 в одноэтажном недействующем кинотеатре. Оказалось, что в здании загорелся мусор. Пожар оперативно локализован и ликвидирован.

"Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 января по улице Крещатик в центре Киева загорелся подземный кабельный коллектор.