В центре Киева загорелся закрытый кинотеатр
Сегодня, 19 января, на улице Щусева, что в Шевченковском районе столицы, загорелся недействующий кинотеатр. Чрезвычайники потушили пожар
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
Пожар возник около 12:10 в одноэтажном недействующем кинотеатре. Оказалось, что в здании загорелся мусор. Пожар оперативно локализован и ликвидирован.
"Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 января по улице Крещатик в центре Киева загорелся подземный кабельный коллектор.
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