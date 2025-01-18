В Киеве чиновница больницы требовала 5000 долларов с военного за подтверждение инвалидности

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Чиновница решила нажиться на защитнике, который на фронте получил 28 ранений и уже был признан инвалидом II второй категории

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Несмотря на изменения в правилах медосмотров для определения нетрудоспособности, некоторые медработники продолжают работать по "старым" и коррупционным схемам, зарабатывая даже на военных. В Киеве разоблачили заместительницу директора по экспертизе временной нетрудоспособности одной из местных больниц.

Военнослужащий обратился в больницу, чтобы подтвердить свое состояние здоровья. Но вместо соблюдения закона, чиновница потребовала деньги за оформление документов для экспертной комиссии. Она заявила, что якобы нет оснований выдавать направление, но за 5000 долларов обещала собрать все нужные бумаги и обеспечить подтверждение группы инвалидности.

Злоумышленницу задержали сразу после передачи ей взятки в 210 тысяч гривен.

По месту жительства и работы фигурантки правоохранители провели обыски и изъяли около 50 тысяч долларов, служебную документацию, штампы и врачебные справки с печатями.

Чиновнице объявили подозрение. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Полицейские устанавливают причастность женщины к другим незаконным сделкам. Кроме того, работают над обнаружением вероятной цепочки причастных лиц к незаконной схеме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области будут судить женщину, которая сделала себе фиктивную медсправку и вывезла сына за границу.