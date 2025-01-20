07:26  20 січня
Сирський розповів, скільки солдатів втратила армія Росії за 2024 рік
01:15  20 січня
На Рівненщині згоріла старовинна деревʼяна церква
14:00  19 січня
Шахраї, які видавали себе за військових, привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ
UA | RU
UA | RU
20 січня 2025, 07:52

У Києві три роки поспіль немає кліматичної зими: які це матиме наслідки

20 січня 2025, 07:52
Читайте также на русском языке
фото: КМДА
Читайте также
на русском языке

Третій рік поспіль у Києві не фіксується кліматичної зими — погода, за якої середньодобова температура повітря опускається нижче 0°C і утримується

Про це повідомляється на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, передає RegioNews.

У відомстві зазначають, що ще чверть століття тому кліматична зима в Україні наступала практично за календарем, але тепер через глобальне потепління вона майже зникла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, упродовж 2022-2024 років кліматична зима в Києві не фіксувалася - середня температура повітря за зимовий період була вищою за 0°C.

Завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська пояснила, що Україна входить до регіонів планети, де протягом останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими темпами.

Зокрема, за словами науковиці, за останні 60 років підвищення середньої температури на території України відбувалося майже у 2,5 раза швидше, ніж загалом у світі.

Як зазначила Краковська, зараз для України характерні коливання температури в зимовий період: від +5 до -5 градусів. На тлі досить високої температури можуть траплятися короткочасні хвилі екстремальних морозів або аномально сильні хуртовини, які паралізують інфраструктуру, але це теж прояви зміни клімату, зауважила кліматологиня.

У Міндовкілля підкреслили, що "снігова подушка" має величезне значення для багатьох екосистем. Зокрема, сніг захищає рослини від морозів, а багато видів тварин, птахів та комах використовують його як укриття. Тепер тварини, які впадають у зимову сплячку, через теплу погоду та відсутність "снігової ковдри" тепер мають проблеми зі сном.

Крім того, дефіцит снігу негативно впливає на різні галузі економіки України. Зокрема, знижується врожайність багатьох сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очищення узбережжя окупованого Криму від мазуту, що витік зі зруйнованих російських кораблів, дуже проблематичне через закриття російськими військовими прибережної зони.

погода Київ екологія клімат Мінекології зима
У Києві горів сміттєпереробний завод
20 січня 2025, 06:20
У центрі Києва загорівся закритий кінотеатр
19 січня 2025, 14:41
У Києві посадовиця лікарні вимагала 5000 доларів з військового за підтвердження інвалідності
18 січня 2025, 19:10
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Вночі росіяни запустили по Україні понад 140 дронів: скільки вдалося збити
20 січня 2025, 08:32
Сирський сказав, як українські удари по території РФ вплинули на ситуацію на фронті
20 січня 2025, 08:14
Сирський розповів, скільки солдатів втратила армія Росії за 2024 рік
20 січня 2025, 07:26
Внаслідок російського авіаудару на Харківщині постраждала 14-річна дівчинка
20 січня 2025, 07:08
У Києві горів сміттєпереробний завод
20 січня 2025, 06:20
На Одещині судитимуть бізнесмена, який зі спільниками організував побори із "зернового коридору"
20 січня 2025, 05:30
На Київщині рибалка провалився під лід
20 січня 2025, 04:25
На Рівненщині підліток приніс до школи ніж і поранив ним однокласника
20 січня 2025, 03:05
На Луганщині Сили оборони знищили танк, транспорт і склади БК окупантів
20 січня 2025, 02:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »