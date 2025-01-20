У Києві три роки поспіль немає кліматичної зими: які це матиме наслідки

фото: КМДА

Третій рік поспіль у Києві не фіксується кліматичної зими — погода, за якої середньодобова температура повітря опускається нижче 0°C і утримується

Про це повідомляється на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, передає RegioNews.

У відомстві зазначають, що ще чверть століття тому кліматична зима в Україні наступала практично за календарем, але тепер через глобальне потепління вона майже зникла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, упродовж 2022-2024 років кліматична зима в Києві не фіксувалася - середня температура повітря за зимовий період була вищою за 0°C.

Завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська пояснила, що Україна входить до регіонів планети, де протягом останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими темпами.

Зокрема, за словами науковиці, за останні 60 років підвищення середньої температури на території України відбувалося майже у 2,5 раза швидше, ніж загалом у світі.

Як зазначила Краковська, зараз для України характерні коливання температури в зимовий період: від +5 до -5 градусів. На тлі досить високої температури можуть траплятися короткочасні хвилі екстремальних морозів або аномально сильні хуртовини, які паралізують інфраструктуру, але це теж прояви зміни клімату, зауважила кліматологиня.

У Міндовкілля підкреслили, що "снігова подушка" має величезне значення для багатьох екосистем. Зокрема, сніг захищає рослини від морозів, а багато видів тварин, птахів та комах використовують його як укриття. Тепер тварини, які впадають у зимову сплячку, через теплу погоду та відсутність "снігової ковдри" тепер мають проблеми зі сном.

Крім того, дефіцит снігу негативно впливає на різні галузі економіки України. Зокрема, знижується врожайність багатьох сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очищення узбережжя окупованого Криму від мазуту, що витік зі зруйнованих російських кораблів, дуже проблематичне через закриття російськими військовими прибережної зони.