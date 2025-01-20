В Киеве горел мусороперерабатывающий завод
Пожар произошел в воскресенье, 19 января, на предприятии по улице Деревообрабатывающей, в Голосеевском районе столицы. К счастью, люди не пострадали
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
Оказалось, что на территории загорелся мусор на втором этаже трехэтажного здания мусороперерабатывающего завода. Огонь распространился по площади 150 квадратных метров. Возгорание оперативно потушили.
"Жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства возникновения данного события будут устанавливать правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 января в Шевченковском районе Киева загорелся закрытый кинотеатр.
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