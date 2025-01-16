фото: прес-центр ДСНС у м. Київ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-центр Головного управління ДСНС України у місті Києві.

За даними рятувальної служби, ДТП сталася у Святошинському районі Києва о 20:29 на Житомирському шосе.

Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів BMW та Ford загинуло двоє людей.

"Водій та пасажирка автомобіля Ford отримали травми, несумісні з життям. Рятувальники деблокували тіло жінки за допомогою електроінструменту та змили пальне з проїжджої частини", – повідомили в ДСНС.

Наразі правоохоронні органи встановлюють причину аварії.

Нагадаємо, 14 січня неподалік села Вишневе Криворізького району Дніпропетровської області трасі зіткнулися вантажівка та автівка Daewoo Nexia. Від отриманих травм загинули три людини, які були в легковику.