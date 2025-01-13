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13 января 2025, 15:38

В Николаевской области в результате ДТП перевернулась "скорая": двое пострадавших

13 января 2025, 15:38
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фото: полиция
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ДТП произошло 12 января примерно в 16:00 на трассе М-14 вблизи села Николаевское Николаевского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На трассе столкнулись микроавтобус "Рута" и автомобиль "скорой" на базе "УАЗ".

В результате столкновения "скорая" перевернулась в кювете, в результате чего двое его пассажиров 30 и 47 лет с травмами разных степеней тяжести были доставлены в больницу.

Травмированных мужчин из покореженной "скорой" деблокировали спасатели.

Остальные участники ДТП от госпитализации отказались. В микроавтобусе "Рута" пассажиров не было.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Правоохранители просят граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по телефонам: 099-725-23-00 или 102.

Напомним, вечером 12 января на Львовщине произошло тройное ДТП. Погибла женщина, пострадал ребенок.

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