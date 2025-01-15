фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате российского ракетного удара по Ивано-Франковской области утром 15 января

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов на одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар складского помещения на площади 150 кв.м.

Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар.

На месте работали 59 чрезвычайников и 22 единицы спецтехники.

Напомним, в ночь на 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов.