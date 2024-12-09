В центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на российские СМИ.

Как видно из обнародованного видео, в центре города взорвался внедорожник. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Известно, что в результате взрыва пострадали два человека.

Напомним, 18 октября в оккупированном Луганске произошел взрыв в автомобиле. По предварительным данным, там находились российские военные.