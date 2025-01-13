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13 января 2025, 10:57

Ссора владельцев собак в Киеве закончилась стрельбой: подробности от полиции

13 января 2025, 10:57
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фото: полиция
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Полицейские задержали в Киеве мужчину, выстрелившего в человека из травматического оружия. Двое мужчины поспорили во время выгула собак

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

"Схватка сначала возникла между домашними любимцами, а затем между их хозяевами", - рассказали в полиции.

Один из мужчин во время конфликта выстрелил из травматического оружия другому в лицо. 30-летний мужчина получил ранение в виде сквозной огнестрельной раны нижней губы.

Стрелял 53-летний киевлянин. Полиция задержала его и провела в его доме неотложный обыск. У мужчины изъяли зарегистрированный травматический пистолет, газовый пистолет и патроны к ним.

Ему объявили о подозрении в хулиганстве, фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области мужчина устроил стрельбу из ружья в кафе, пострадали три человека.

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