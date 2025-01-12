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12 января 2025, 13:33

Скандал с "мажорами", перекрывавшими дорогу в Киеве: полиция показала видео из обысков

12 января 2025, 13:33
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фото: полиция
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Правоохранители провели обушки в местах проживания двух несовершеннолетних, которые вызывающе вели себя в центре Киева и слушали русскую музыку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Речь идет о двух из группы молодых людей, которые перекрыли дорогу и курили, наблюдая за образовавшейся пробкой. Один из присутствующих на видео ребят шел по улице города и напевал песню со словами "Я русский".

Во время обысков у несовершеннолетних обнаружили оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож. Следственные действия происходили в рамках открытого уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием.

В полиции добавили, что один из участников инцидента ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием российской музыки. Он привлекался к ответственности, суд назначил ему год пробационного надзора.

Напомним, ранее столичные правоохранители разыскали парня, недавно разместившего в соцсети видео своей попытки сжечь флажки на Майдане Незалежности. Эти флажки устанавливаются в память о погибших военнослужащих.

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