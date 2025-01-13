В Киеве разоблачили чиновников, переплативших 7 млн грн за планшеты для ГСЧС

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Правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, закупившим две тысячи планшетов по завышенным ценам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным следствия, летом 2022 года производилась закупка 2000 планшетов на сумму 51,9 млн гривен для обеспечения цифрового развития органов ГСЧС.

"Подозреваемые как ответственные за проведение закупки во время исследования рынка не обеспечили получение надлежащих и достоверных данных относительно цен на планшеты", - говорится в сообщении.

Впоследствии по упрощенной процедуре закупки они признали наиболее выгодным предложение предприятия-посредника, предлагавшего поставить планшеты украинского производства, которые можно было закупить у производителя на более выгодных условиях.

В ведомстве отмечают, что стоимость приобретенных планшетов была безосновательно завышена на 7 млн. гривен.

Напомним, ранее правоохранители задержали чиновника коммунальной организации "Киевмедспецтранс" Киевской горгосадминистрации и четырех его вероятных сообщников по подозрению в хищении более 6 миллионов гривен.