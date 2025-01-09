Сладости за полмиллиона гривен: киевским наркодилерам грозит до 10 лет тюрьмы

фото: ГУ НП в городе Киев

Двое жителей Киева, наладивших в столице сбыт наркотиков, будут ждать решения суда. Наркодилерам грозит до десяти лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

По информации правоохранителей, в сентябре прошлого года следователи и сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Киева разоблачили преступную деятельность двух местных жителей, организовавших сбыт наркотиков и психотропов. Наркотические вещества они маскировали в пакеты со сладостями.

"Во время обысков по местам проживания дельцов полицейские изъяли около 250 г амфетамина, 100 г "Альфа-PVP", 300 г псилоцибиновых грибов, более 50 таблеток МДМА, а также оборудование для фасовки и упаковки. Общая стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынке составила полмиллиона гривен", – проинформировали в полиции.

Следователи Соломенского управления полиции при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры тогда сообщили фигурантам о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта психотропных веществ в больших размерах. На время следствия подозреваемые находились под стражей.

В настоящее время обвинительный акт направили в суд для рассмотрения дела по существу. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в октябре прошлого года правоохранители перекрыли канал контрабандной поставки кокаина из стран Евросоюза в Украину. Запрещенный "товар" фигуранты маскировали в упаковки с молотым кофе.

Перед этим на Прикарпатье разоблачили масштабный наркотрафик до двух тюрем .