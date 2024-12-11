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11 декабря 2024, 15:40

На Черкащине правоохранители обезвредили наркосиндикат, который ежемесячно "зарабатывал" около 5 млн грн

11 декабря 2024, 15:40
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фото: Нацполиция
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Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции нейтрализовали в Черкасской области преступную группировку, которая производила тяжелые психотропы для продажи в разных регионах Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оказалось, что организовали наркобизнес жители Черкащины, среди которых 36-летняя юрист центра предоставления бесплатной правовой помощи.

"Злоумышленники решили "заработать" на торговле амфетамином, мефедроном и A-PVP. Для оптового производства "товара" они организовали две нарколаборатории, которые ежемесячно поставляли особо опасные психотропы почти на 5 млн грн", - говорится в сообщении.

Производственный процесс на подпольных цехах, где синтезировались запрещенные вещества, фигуранты обустроили в собственных помещениях.

Кроме того, участники группировки занимались сбытом готовой "продукции" через разветвленную сеть наркодилеров в Одессе, Черновцах, а также в Киевской и Черкасской областях. Для поиска потенциальных клиентов злоумышленники использовали личные связи в криминальных кругах.

По материалам СБУ, фигуранты планировали расширить нелегальный бизнес по всей территории Украины. Правоохранители задержали четырех активных участников группировки "на горячем", когда они готовили новую партию психотропов к продаже.

Во время обысков у задержанных было обнаружено: 5 кг психотропного вещества A-PVP; почти 160 литров прекурсоров; оборудование для производства и фасовки психотропов; мобильные телефоны с доказательствами преступных действий; банковские карты, через которые производились расчеты за сбыт "товара".

Пятерым участникам наркогруппы уже сообщили о подозрении.

Также идет расследование для привлечения к ответственности других фигурантов.

Напомним, во Львовской области контрразведка Службы безопасности обнаружила и задержала участника международного наркосиндиката, которого шесть лет разыскивал Интерпол.

подозрение СБУ наркотики задержания Черкасская область Нацполиция наркосеть нарколаборатория
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